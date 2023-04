Oroscopo Paolo Fox sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 | le previsioni segno per segno del weekend

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023)Fox. Ci siamo, il momento più atteso della settimana sta finalmente per arrivare! Si sa, nelcosa c’è di meglio che rilassarsi un po’ staccando la spina dai frenetici ritmi lavorativi? Leggere, visitare una città d’arte o un museo, stare in compagnia di amici e parenti, insomma sono davvero tantissime le possibilità per trascorrere un fine settimana all’insegna dello svago e del relax! Quali sono i vostri programmi per29 e30? Tuttavia, scommetto che – tra un’attività e l’altra – siete curiosi di sapere cos’avranno in serbo per voi le stelle. Ecco leper, dell’amato astrologoFox che ...