“Ora parlo io” Georgina Rodriguez sgancia la bomba su Ronaldo | la verità sulla coppia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sono giorni difficili per Cristiano, al centro di voci di crisi sempre più numerose e frequenti. Ormai i principali siti di informazione non fanno altro che ipotizzare una loro sempre più vicina separazione, ma mancavano ancora le reazioni dei diretti interessati. Ed ecco che la modella ha deciso quindi di parlare nelle scorse ore, con l’utilizzo del suo profilo Instagram. Ha postato una storia emblematica, che ormai conferma una notizia molto importante. A proposito di Cristiano, sulle indiscrezioni di una presunta crisi amorosa è intervenuto lo psicologo Quintino Aries in un programma portoghese: “Cristiano non è felice.passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei ...

Se io, in una riunione in ospedale con i colleghi,di una paziente, posso non mettere la ... Cosa cambiaCome spiegato da Bassetti, in quasi tutti i luoghi degli ospedali, le mascherine non ...Nonitaliano solo inglese" Dov'è la tua famiglia " Io non ho mai avuto una famiglia. Mia ... Sono stata in Spagna, in Francia eda poche settimane in Italia" Dove dormi " In tenda dove ...... ma tranquillizza anche i fan dicendo cheè in fase di recupero. Soraia Ceruti e Luca Salatino ... Oggi necon un sorriso, anche un po' amaro perché sto meglio e sono in via di guarigone, dovrà ...