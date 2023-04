Operazione “SPEED” | ritirate 13 patenti e contestate 301 violazioni

(Di giovedì 27 aprile 2023) . Gli agenti hanno anche identificato 464 veicoli e decurtato 590 punti patente Nell’ambito dell’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’”Eccesso di Velocità” organizzata dall’organismo ROADPOL – European Roads Policing Network, nella settimana dal 17 al 23 aprile, in tutta Italia si è svolta l’”. L’iniziativa aderisce al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 che ha come obiettivo quello di dimezzare il numero dei decessi e dei feriti gravi causati da incidenti stradali.In particolare, durante il corso della settimana, le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Napoli e dei Reparti dipendenti hanno svolto controlli lungo le arterie della provincia per l’accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità, predisponendo posti di controllo con l’utilizzo di apparecchiatura AUTOVELOX e TELELASER di ultima generazione; ...

Eccessi di velocità, operazione Speed in Campania: raffica di violazioni

