Open to meraviglia | l’ultimo scivolone porta in Libia | la gaffe sul lago di Misurata e le cime “ridotte” di Lavaredo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Turisti di lingua italiana, turisti di lingua spagnola, turisti di lingua inglese. Se bramate, anelate, amate la montagna, non seguite la Venere della Santanché perché invece dirvi fra le meraviglie delle Dolomiti vi trascina nel golfo di Sirte, in. Altro epic fail in tre lingue diverse. E così, il celebredi Misurina nel Bellunese diventa il “di”, città della. A individuare l’errore è stato lo storico bellunese Marco Perale che, curiosando sul sito della campagna promozionale, “to”, alla voce “Cosa vedere in Veneto” si è trovato davanti due enormi strafalcioni. Il testo originariamente presente sul sito era tradotto in quattro lingue diverse, poi diventate tre dopo la rimozione della versione in ...

Tutto questo mentre parte la grande campagna di marketing governativa del turismo italiano, dal titoloto. UCG A denunciare con una breve clip l'accaduto è, per ironia della sorte, ...La Armando Testa prova un triplo carpiato per rifarsi dalle critiche di questi giorni alla campagna pubblicitariaTo, che ha per protagonista la Venere Influencer criticissima dalla stampa italiana. Ma l'unica cosa che dimostrano è di non aver saputo sfruttare così tanti soldi, girando le spalle ...L'agenzia di comunicazione ha ringraziato per i commenti e le polemiche ...

Le spiegazioni dell'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna per conto del ministero del Turismo e dell'Ente nazionale turismo italiano non convincono – E la Svizzera, con i suoi testimonial d' ...Chiunque oggi abbia una classe di discenti ai quali insegnare qualcosa, ha anche un esempio cristallino da mostrare di come non si gestisce una crisi.