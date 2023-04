Open to Meraviglia | la risposta dell’Armando Testa è la migliore possibile Vi spiego perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ho già detto in un’intervista su questo giornale cosa penso della ormai famigerata campagna “to”, commissionata dal ministero del Turismo alla società Armando(a chi ancora crede sia una persona – lo era, è defunto nel 1992 – suggerisco Wikipedia). In sintesi, più che criticare – spesso in modo incompetente – la campagna, che ben rispecchia un’idea bipartisan di turismo che in Italia risale come minimo al “Plis, visit aur cauntri” di Rutelli e al “Magic Italy” di Berlusconi, si deve discutere la politica di promozione turistica che ancora oggi si persegue: massificata, omologata e non più sostenibile per i soliti sovraffollati e sfruttatissimi luoghi. Aggiungo qui qualcosa sullache l’azienda Armandoha dato oggi, acquistando una pagina sul Corriere della sera, ...