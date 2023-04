Open Arms localizza gommone in pericolo con 38 migranti a bordo

L'imbarcazione Astral di, salpata ieri da Lampedusa, ha individuato in serata un gommone in difficoltà con 38 persone a bordo. Lo rende noto il fondatore dell'ong, Oscar Camps, su Twitter. Secondo le prime ...... Francesca Pesce, avvocata di Arci Crotone; Alidad Shiri, dell'Unione Nazionale Italiana Rifugiati ed Esuli; Valentina Brinis, Responsabile relazioni esterne e istituzionali die Silvia ...Il Girona , club militante nella Liga spagnola, ha comunicato di aver firmato un accordo di partnership con l'Ong catalana: quest'ultima si occupa di aiutare e salvare i migranti nel Mediterraneo. Già nel match di martedì 25 aprile contro il Real Madrid , vinto dal Girona a sorpresa per 4 a 2, il club catalano ...

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, told Skytg24 Wednesday that Pope Francis was welcome in Kyiv whenever he wanted. "We'll welcome the pope with open arms, Ukraine is with the pope for peace.