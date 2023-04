Omicidio Willy Monteiro Duarte | il Pg chiede in appello la conferma dell’ergastolo per i fratelli Bianchi

(Di giovedì 27 aprile 2023) Parla di “morte indecente e assurda nei motivi e nelle modalità” e, anche per questo, il sostituto procuratore generale di Roma, Bruno Giangiacomo e il sostituto procuratore di Velletri, Francesco Brando, nel corso della requisitoria al processo d’per l’di, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020, chiedono ladella condanna all’ergastolo per iMarco e Gabriele, a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli, ricordando che il pestaggio fu unitario, e che picchiarono in modo violentissimo la vittima inerme. “La morte diè un evento indecente – hanno sottolineato il sostituto procuratore generale di Roma, ...

... Francesco Belleggia e Mario Pincarelli imputati per l'diMonteiro Duarte, il 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, comune dei Castelli ...Queste le richieste della procura generale di Roma nel processo per l'diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In ...La Procura Generale di Roma ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi per l'Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Il rappresentante dell'accusa, nell'ambito del processo di secondo grado, ha inoltre chiesto ...

Omicidio Willy: pg, confermare l'ergastolo per i Bianchi Agenzia ANSA

Il processo per il decesso del 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, è stato aggiornato al prossimo 11 maggio ...Processo d'Appello per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nel settembre del 2020: il pg ha chiesto la conferma delle condanne ...