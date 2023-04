Omicidio Willy | “indecente | lo hanno martoriato” | la procura generale chiede la conferma dell’ergastolo per i fratelli Bianchi

(Di giovedì 27 aprile 2023) “infierito suche appariva totalmente remissivo, un evento, lo“. Ladi Roma ha chiesto ladella condanna all’ergastolo per Marco e Gabrieleper l’diMonteiro Duarte, massacrato a calci e pugni in una piazza di Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Il rappresentante dell’accusa, nell’ambito del processo di secondo grado, ha inoltre chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di ribadire anche le condanne, per l’accusa di concorso in, per Mario Pincarelli, a cui sono stati inflitti 21 anni di carcere in primo grado e Francesco Belleggia, già condannato a 23 anni. Nel corso della ...

... a vario titolo e con diversi gradi di responsabilità, nell'diMonteiro Duarte, il 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, comune dei ...Queste le richieste della procura generale di Roma nel processo per l'diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In ...La Procura Generale di Roma ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi per l'Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Il rappresentante dell'accusa, nell'ambito del processo di secondo grado, ha inoltre chiesto ...

(Adnkronos) – Confermare in Appello le condanne all’ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli. Queste le richieste della pro ...Confermare l'ergastolo per Gabriele e Marco Bianchi. È la richiesta arrivata dal pg nel processo d'appello per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Chiesta ...