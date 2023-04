Omicidio Willy | il pg chiede la conferma dell’ergastolo per i fratelli Bianchi | «Mai pentiti per una morte assurda e indecente»

(Di giovedì 27 aprile 2023)re in Appello le condanne all’ergastolo per i, a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli per l’di diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro, in provincia di Roma, il 6 settembre 2020. Sono queste le richieste della Procura generale di Roma nel processo per l’del 21enne. In aula erano presenti tutti gli imputati, oltre che la madre e la sorella di. Nel corso della requisitoria, il sostituto procuratore generale di Roma, Bruno Giangiacomo, e il sostituto procuratore di Velletri, Francesco Brando, hanno dichiarato: «Ladiè un eventoed ènei motivi e nelle modalità che ...

Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo per l'diMontero" che si è tenuta giovedì 27 aprile 2023 a Roma. Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Penale.In aula la madre della vittima e gli imputati E' iniziato questa mattina in corte d'appello a Roma, il processo ai quattro giovani di Artena già condannati in primo grado per l'diMonteiro Duarte, il 21enne di Paliano, ucciso a bote nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. In aula è presente la madre della vittima, Lucia ...... Francesco Belleggia e Mario Pincarelli imputati per l'diMonteiro Duarte, il 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, comune dei Castelli ...

I procuratori hanno chiesto alla Corte d'assise d'appello di non fare sconti a nessuno dei quattro imputati, compresi i 23 anni per Belleggia e i 21 per Pincarelli ...Il processo per il decesso del 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, è stato aggiornato al prossimo 11 maggio ...