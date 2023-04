Omicidio Matteuzzi | l’audio di Padovani nella chat di squadra prima del delitto | «Qualsiasi cosa succeda dite che soffrivo»

(Di giovedì 27 aprile 2023) «Ragazzi, penso di aver preso la mia decisione, mi sto convincendo sempre di più:promettetemi che spiegherete alla gente che è successa perché ho sofferto molto, spiegate che sono stato manipolato e non sono più capace di intendere e di volere in modo lucido». Sono le parole inviate il 15 giugno 2022 ai compagni didi calcetto da Giovanni, il 28enne ex calciatore accusato dell’dell’ex compagna Alessandra, nei messaggi successivi, sosteneva che «non aveva più nulla da perdere e che avrebbe pagato» per quello che avrebbe compiuto. Il tutto salvo poi fare un passo indietro e rassicurare: «Ragazzi mi sono tranquillizzato per ora, vi aggiornerò». Accusato di...

Per questo motivo, secondo l'avvocato non c'era alcuna premeditazione da parte di Padovani sull'diquella famosa sera del 23 agosto 2022. Va precisato che non è ancora detto che la ...Dal momento della rottura, secondo gli inquirenti, il comportamento di Padovani divenne sempre più aggressivo nei confronti di, fino a sfociare nell'della donna, lo scorso 23 ...Le parole sono in un messaggio vocale che Giovanni Padovani, attualmente in carcere per l'dell'ex fidanzata Alessandra, inviò il 15 giugno 2022 in una chat di gruppo con i compagni ...

Omicidio Matteuzzi, perché la difesa dell'ex fidanzato chiede di sentire Maria De Filippi al processo Fanpage.it

Maria De Filippi potrebbe essere chiamata a testimoniare nel corso del processo che si aprirà il prossimo 3 maggio sull’omicidio di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a martellate lo scorso agosto ...Giovanni Padovani, il calciatore che uccise a martellate l'ex fidanzata, avrebbe inviato un messaggio vocale ai compagni di squadra due mesi prima del delitto: "Mi sto convincendo sempre di più. Alla ...