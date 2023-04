Omicidio Alessandra Matteuzzi | Maria De Filippi potrebbe testimoniare a processo | ecco perché

(Di giovedì 27 aprile 2023)ancheDeentrare nelsull’di? Il prossimo 3 maggio prenderà il via il dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Bologna. Sul banco degli imputati ci sarà l’ex calciatore Giovanni Padovani, accusato di aver ucciso la sua ex. Anche la conduttrice di Uomini e Donneessere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tra gli atti acquisiti dalla squadra mobile che ha svolto le indagini c'è, come riferisce l'Ansa, un messaggio vocale che Giovanni Padovani, in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, inviò il 15 giugno 2022 in una chat di gruppo con i compagni di squadra. L'audio messaggio 'Ragazzi penso che ho preso la mia decisione... Mi sto ...

Omicidio di Alessandra Matteuzzi a Bologna, quella foto che scatenò l'ira del killer il Resto del Carlino

Il 20 agosto, pochi giorni prima di morire, la donna aveva postato sui social la mano di un uomo scaricata da internet. Il racconto dei compagni di squadra: "Quella visione lo turbò"