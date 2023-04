OMCeO Benevento | “Non ci interessano le polemiche | la priorità è la salute”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Non cile, la nostraè ladelle persone”, così ha esordito Giovanni Pietro Ianniello Presidente del’di, in riferimento alla ipotizzata riduzione del numero di ambulanze con medico a bordo. “Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: no ad ambulanze senza medici a bordo, no ad una demedicalizzazione del 118, che, secondo gli studi presenti in letteratura, fa drasticamente diminuire le possibilità di sopravvivenza dei pazienti critici, che attivano il sistema dell’emergenza. Pur condividendo l’obiettivo della ASL di privilegiare, nella attività di Emergenza Territoriale, la tempestività e la capillarità degli interventi, ritengo – ha proseguito Ianniello – che l’anamnesi ed il rilievo di ...