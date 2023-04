Oltre 50 stand per il secondo appuntamento con la Fiera dei Saperi e dei Sapori di Cerveteri

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 aprile 2023)– Dopo il successo dello scorso primo aprile, fervono i preparativi per ilcon ladeie deidi, che avrà luogo sabato 6 e domenica 7 maggio in Piazza Aldo Moro, in concomitanza dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Città. La Delegata alle Politiche di Promozione Economica Arianna Pietrolati, organizzatrice dellainsieme all’Associazione Agricola 3.0, in queste settimane sta lavorando alacremente per ampliare ancora di più l’offerta di agricoltori e artigiani che nel primo fine settimana di maggio esporranno i propri prodotti nella piazza etrusca. Unache coinciderà non soltanto con la Festa di San Michele Arcangelo, ma anche con la ...