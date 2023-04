Oltre 1200 ragazzi morti a causa dello smog

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 27 aprile 2023) In Europa e in Italia, si sta diffondendo un’allerta per lo, specialmente nella Pianura Padana, che risulta essere una delle aree più inquinate del continente. Tuttavia, questa volta i numeri sono relativi ai minori: ogni anno,1.200sono vittime dell’inquinamento accumulato nei ventisette Paesi dell’Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia. La stima è stata fornita dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, che ha richiesto ai governi di adottare politiche specifiche per proteggere i bambini e gli adolescenti, come la creazione di “zone di aria pulita” attorno alle scuole. Al momento, ci sono poche aree verdi nei pressi delle scuole in Europa. Aree verdi scarse nelle vicinanze delle scuole italiane Secondo i dati, in Italia la quantità di aree verdi entro un raggio di 300 metri dalle scuole è molto bassa. ...