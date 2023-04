Ogni 25 aprile la stessa storia. Ma nessuno che pensi a combattere il fascismo del XXI secolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) E insomma, comefineda quasi trent’anni, il popolo italiano è costretto a sorbirsi il teatrino degli stolti sulla questione dell’anti. Per la precisione sono 29 gli anni, da quel lontano 1994 in cui salì per la prima volta al potere Silvio Berlusconi, in alleanza con gli eredi del Movimento sociale italiano capitanati da Gianfranco Fini. Quasi sei lustri passati per niente. Oggi come allora ci si attorciglia su questioni di lana caprina. Chi va o non va alle celebrazioni del 25, chi vince il premio dei sinonimi per non chiamarla “liberazione”, chi dà prova di straordinarie doti dialettiche per non definirsi antifascista senza per questo sembrare un fascista. Questo a destra. A sinistra il teatrino è identico ma specularmente opposto: la premier Meloni o chi per lei deve usare con precisione ...