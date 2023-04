“Oddio | è caduto” Terrore all’Isola dei Famosi | incidente per le due naufraghe E lite furiosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Pauradei2023 per unche ha coinvolto due. Una di loro in particolare avrebbe rischiato grosso, come lei stessa ha confessato. Questa concorrente si è arrabbiata non poco, infatti si è scagliata contro la compagna di avventura che dovrebbe fare maggiore attenzione per evitare problemi seri. Subito gli altri presenti in Honduras si sono preoccupati per l’accaduta e si sono sincerati delle condizioni di salute della donna, la quale ha inveito con forza. Questo episodiodei2023 potrebbe rappresentare uno spartiacque per l’aumento delle liti. Unimprovviso del quale se ne parlerà sicuramente nella prossima puntata in diretta con Ilary Blasi, prevista eccezionalmente martedì 2 maggio a causa della ...