Ocse | Valditara a Washington | Per la prima volta i sindacati al summit internazionale

"Grazie al governo per la prima volta i sindacati a un summit". Così, in un tweet, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, allegando una foto che lo ritrae con una ..."Grazie al governo per la prima volta i sindacati a un summit". Lo posta oggi il ministero dell'Istruzione su twitter con una foto del ministro Giuseppeinsieme ad alcuni rappresentanti sindacali della scuola. "È vitale un ampio dialogo fra ...: "Grazie al governo per la prima volta sindacati a un summit" "Grazie a un governo del centrodestra, è la prima volta che i sindacati sono stati portati al tavolo della discussione. È ...

Valditara, per la prima volta i sindacati ad un summit Ocse Tiscali Notizie

"Grazie al governo per la prima volta i sindacati a un summit Ocse". Lo posta oggi il ministero dell'Istruzione su twitter con una foto del ministro Giuseppe Valditara insieme ad alcuni rappresentanti ...La FLC CGIL e il Ministro italiano partecipano insieme per la prima volta ai lavori internazionali per la difesa e la valorizzazione dei docenti e dei sistemi d’istruzione.