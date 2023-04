Nuovo Patto di Stabilità | rischio mazzata sui conti dell’Italia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Misure di salvaguardia sulla sostenibilità del debito, invariati i valori di riferimento del 3% e del 60% del PIL per il deficit e il debito.di, le nuove regole Al termine del piano sulla spesa concordato da ciascuno Stato per il medio termine (4 anni) il rapporto tra debito pubblico e PIL dovrà essere più basso: la Commissione UE ha presentato ieri la sua proposta di riforma suldie Crescita con “l’obiettivo centrale di rafforzare la sostenibilità del debito pubblico e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri attraverso riforme e investimenti”, come spiega una nota. L’Italia dovrebbe porre in essere un piano correttivo da 14-15 miliardi l’anno, pari cioè allo 0,85% del Pil, per intraprendere con successo il percorso volto al risanamento dei ...

Lo afferma Lorenzo Bini Smaghi, ex membro del board della Banca Centrale Europea, in un'intervista a Repubblica in merito alla proposta di riforma deldi Stabilità da parte della Commissione ...... ma a date condizioni, edi stabilità stanno innervosendo il Governo. La riforma delle regole ...gli investitori concentrati sul primo incontro politico della Banca del Giappone guidato dal...Quindi, se ildi stabilità non prevede alcuna golden rule , i Paesi membri a elevato debito saranno chiamati a concentrarsi solo su quegli investimenti che portano a un calo del deficit e ...

Il nuovo Patto di Stabilità Può costare all'Italia 15 miliardi all'anno. I calcoli della Commissione sul rientro dal deficit Open

Nuova giornata di vendite sui mercati finanziari europei il giorno dopo la presentazione delle nuove regole del Patto di stabilità. Giù StMicro e Tenaris dopo i risultati trimestrali ...Il ministro dell'Economia nonostante definisca le nuove regole ''un passo in avanti'', non nasconde la delusione per la mancata ''esclusione delle spese di investimento dal calcolo delle spese obietti ...