Nuovo Patto di stabilità | per il banchiere Bini Smaghi è “un commissariamento della politica di bilancio dei Paesi ad alto debito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’aggiustamento richiesto all’Italia dalla riforma deldiproposta dalla Commissione europea, pari a circa 8 miliardi l’anno su un orizzonte di sette anni, è inferiore a quella già prevista dall’austero Def del governo Meloni. Ma, almeno sulla carta, per iadche si discostano dal percorso concordato con la Ue – controllospesa, riforme, investimenti – scatterebbe in automatico la procedura per disavanzo eccessivo. Risultato? Per ilLorenzo, ex membro del boardBanca Centrale Europea, “detto in parole povere, si tratta di undidei ...