Nucleare | Parisi a La Confessione per TvLoft di Gomez | “Anche le centrali di 4ª generazione producono scorie Meglio puntare sulle rinnovabili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Costruirenucleari di 4ª? Non ha senso che, in un’Europa dove in Italia c’è molto più sole che in Germania, la Germania si specializzi sul solare e l’Italia sul”. Così il Premio Nobel per la fisica Giorgio, ospite de Ladi Peter, in un’intervista realizzata in esclusiva pere disponibile da oggi sulla piattaforma. “Ledi 4ª, se funzionassero sul serio, sarebbero una cosa estremamente utile perché sono molto spesso più piccole e quindi molto più facili da controllare, ma rimane il problema delle. – ha spiegato il professore – La conservazione delleè su tempi geologici: in centomila anni, nessuno è riuscito ...