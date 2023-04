Nota tattica di Inter-Juventus | Dimarco con gol e qualità

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di. UOMO DECISIVO – Federicoha deciso la semifinale di ritorno di Coppa Italia. E quindi è stato l’uomo decisivo per portare l’in finale. Un fatto non banale. Se aggiungiamo che la sua rete ha permesso ai nerazzurri di trovare la prima vittoria stagionale contro lail quadro migliora ancora. Il numero 32 ha disputato una gara di, alla ricerca di giocate decisive. FISICO E TECNICA – Questa è l’heatmap del mancino presa da Sofascore:ha cercato per tutta la gara la...