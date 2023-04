Non sono una signora rimandato ancora | una giudice accusa la politica

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nonunaè il titolo del programma tv, con la conduzione di Alba Parietti, che è dedicato alle drag queen. Lo show sarebbe dovuto andare in onda su Rai 2 davvero molto tempo fa eppure, nonostante la nuova collocazione in palinsesto era prevista per il mese di maggio 2023, è stato. Sicuramente non tutti hanno ben presto l’ennesimo rimando, come Vanessa Van Cartier, drag queen edi Nonuna, che ha pubblicato una sorta di sfogo indiretto sulle sue ig stories. Vanessa Van Cartier si sfoga dopo l’ennesimo cambio di palinsesto L’Italia, uno dei paesi più belli al mondo! Conosciuta per la storia, l’architettura, la moda il cibo, il talento. Un paese con cittadini meravigliosi. Un paese dove purtroppo molte persone soffrono ...