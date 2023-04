Non so dire di no

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ma non siamo stufe didi sì a tutti e non avere uno straccio di riconoscenza in cambio? Possibile che ancora tolleriamo di essere disponibili per chiunque e non trovare mai nessuno che lo sia per noi? È giunto il momento di mettere dei paletti, marcare il territorio e delimitare i confini. Ma soprattutto di tirare fuori il nostro amor proprio per proteggerci dai furbetti che finora si sono avvantaggiati della nostra disponibilità. Più chiarezza per tutti Se rifiutare un favore ci fa sentire egoiste, cattive o sgarbate, fermiamoci e riflettiamo. Sottrarsi alla richiesta di qualcuno non è maleducazione o malvagità, anzi. È correttezza verso noi stesse e chiarezza verso gli altri. Se spostiamo la questione in quest’ottica, ci apparirà subito evidente che finora abbiamo messo sullo stesso piano un “sì” detto per convenienza a un “sì” detto per convinzione. E non è ...