Non c' è la maggioranza assoluta alla Camera sul Def | respinto lo scostamento di bilancio

Una cosa è certa, l'interventoha soddisfatto le attese della vigilia. Le polemiche all'interno dellasu progetti si/ progetti no, sono rimaste furori dalle valutazioni tecnico - ...... la mancata approvazione della risoluzione sullo scostamento di bilancioconsente infatti di ...e 4 astensioni la risoluzione sul Documento di economia e finanza proposta dai gruppi di(...In altre parole di chi sconta una penain seguito a una sentenza definitiva ma solo in ragione ... In totale nelle carceri italiane sono detenute 2.425 donne, per ladi cittadinanza ...

Def: aumento pensioni minime e invalidità, calo tasse e cuneo tra gli impegni della maggioranza Il Sole 24 ORE

Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Maggioranza sotto alla Camera sul Def. Non passa la risoluzione del centrodestra sullo scostamento. I voti favorevoli sono stati 195 ma la maggioranza richiesta era di 201.