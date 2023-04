Noipa cedolino maggio 2023 | ecco cosa conterrà e cosa manca

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 27 aprile 2023) ancora Per ildiè già possibile prevedere quello che uscirà fuori dalla quinta busta paga dell’anno corrente. Si tratta del primo anno con le tabelle aggiornate, grazie al rinnovo del contratto per i dipendenti della Pubblica Amministrazione del comparto Istruzione e Ricerca. Come è risaputo, da marzo fino a novembre c’è un aggravio sulla busta paga dei dipendenti per via delle addizionali comunali e regionali. A questo, va aggiunto, per la gran parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, la restituzione rateizzata dei 200 euro del bonus Renzi elargiti a gennaio e febbraio dello scorso anno. Per ogni mese, sempre da marzo a novembre, c’è una restituzione equivalente a 25 euro.aspettarsi dal...