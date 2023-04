No! Bill Gates non ha mai parlato di spopolamento tramite la vaccinazione obbligatoria

(Di giovedì 27 aprile 2023) Torna attraverso diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) la bufala diche fa cose complottiste inerenti la distribuzione coatta dei vaccini, al fine di ridurre la popolazione mondiale. Per chi ha fretta: Una prima pagina di quotidiano del 2011 suggerisce chepianificasse lomondialei vaccini. Analizzando il contesto delle affermazioni originali pronunciate durante un TED Talk nel 2010, è chiaro chenon pianificasse niente del genere. Il magnate si riferiva al fatto che i vaccini riducendo i tassi di mortalità, facevano calare indirettamente anche quelli di natalità. Analisi La narrazione si basa sulla foto della prima pagina del The Sovereign Independent, recante il titolo «Depopulation ...

