(Di giovedì 27 aprile 2023) Nel 2021, un sondaggio della Lega della Gioventù Comunista della Cina ha rilevato che più del 40% delle donne giovani cinesi, tra i 18 e i 26 anni, che vivono in città, non ha in programma di sposarsi.come non ha voglia di fare famiglia meno del 25% degli uomini. Tra le motivazioni di questa scelta ci sono il costo della gestione dei bambini e gli effetti della politica del figlio unico che per anni è stata in vigore in Cina. Per il governo, questo dato è preoccupante. La popolazionesta invecchiando e le nuovesono sempre. Per molto tempo l’indice di natalità è stato basso, ma nel 2022 si è registrato il crollo più significativo degli ultimi 60 anni. Yi Fuxian, ricercatore senior di ostetrica e ginecologia dell’Università di Wisconsin-Madison, e noto critico della politica del figlio unico, ...

Chiuderà la giornata (ore 20.30) il ' Porchetta', su prenotazione: antipasto, porchetta, ... si esibiranno, juniores, giovani e veterani con show finale e premiazione alle 17. L'iscrizione ...Chiuderà la giornata (ore 20.30) il 'Porchetta', su prenotazione: antipasto, porchetta, ... si esibiranno, iuniores, giovani e veterani con show finale e premiazione alle 17. L'iscrizione ...... lo spettacolo di burattini del Teatro Le Forche con la favola della principessa Bella e del re di Pietrasecca, il Medievaldell'associazione Maria d'Enghien per realizzare un castello di ...

No baby, no party. Così le poche nascite bloccano la crescita cinese Formiche.net

Il crollo dell'indice di natalità in Cina potrebbe colpire le ambizioni economiche del Paese, tra crisi del sistema pensionistico ...Raquel Rodriguez, 25, went to see doctors five years ago about stomach pain and bloating. Five years later, she appeared 'pregnant'.