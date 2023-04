NJPW | Annunciati i partecipanti al Best of the Super Juniors 30 | c’è Francesco Akira!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il nostro connazionaleAkira sarà nelof the30 per il secondo anno consecutivo. Il torneo, suddiviso in due blocchi come il Climax, durerà dodici sere, dal 13 al 28 maggio. Un vero e proprio tour de force. L’italiano potrà subito vendicarsi della sconfitta odierna, insieme al tag-team partner TJP, che è costata ai Catch 2/2 gli IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship contro Kushida e Kevin Knight. BLOCCO A Hiromu Taguchi DOUKI Taiji Ishimori SHO TJP Titan KUSHIDA Lio Rush Mike Bailey BLOCCO B El Desperado Master Wato YOH Kanemaru BUSHI Clark Connors Robbie EaglesAkira Kevin Knight Dan Moloney