Niels Högel | l' infermiere serial killer che terrorizzò la Germania

La follia di un infermiere serial killer , un uomo privo di scrupoli pronto a tutto per soddisfare i suoi bisogni psicologici. Conosciuto anche come il mostro di Oldenburg,è il più prolifico assassino seriale tedesco dal dopoguerra in poi: condannato per 85 omicidi commessi tra il 2000 e il 2005, potrebbe in realtà aver ucciso più di 300 innocenti. La stima ...La follia di un infermiere serial killer , un uomo privo di scrupoli pronto a tutto per soddisfare i suoi bisogni psicologici. Conosciuto anche come il mostro di Oldenburg,è il più prolifico assassino seriale tedesco dal dopoguerra in poi: condannato per 85 omicidi commessi tra il 2000 e il 2005, potrebbe in realtà aver ucciso più di 300 innocenti. La stima ...