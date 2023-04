Nicola Porro acquisisce in società la casa editrice Liberilibri

(Di giovedì 27 aprile 2023) Una battaglia per il libero pensiero e per la libera azione degli individui. È questa la mission dellache nel marzo 2023, in continuità con la gestione di Canovari e dopo la ...

... in continuità con la gestione di Canovari e dopo la sua morte, è stata acquisita da un gruppo di amici della Liberilibri tra cui il giornalista e conduttore televisivo. In più di trent'...I concetti di "intellettuale collettivo" e di "egemonia culturale" nascono nella mente di Antonio Gramsci essenzialmente come strumenti per la conquista del potere . ll pensatore sardo, nell'elaborare ...La vicenda della soppressione della storia del laptop di Hunter Biden , nell'imminenza delle elezioni presidenziali Usa del 2020, si è arricchita nei giorni scorsi di nuovi particolari. Che alla ...

Nicola Porro furioso con un animalista a Quarta Repubblica: Lei dimentica un essere umano morto Fanpage.it

Una battaglia per il libero pensiero e per la libera azione degli individui. È questa la mission della casa editrice Liberilibri che nel marzo 2023, in continuità con la gestione ...Vittorio Sgarbi è quel tale che si faceva trascinare a peso fuori dall'Aula, che si vantava di non rispettare le norme ...