Nicola Cosentino | i guai giudiziari dell’ex coordinatore di Forza Italia in Campania | le condanne e le assoluzioni

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sono passati 9 anni e una manciata di giorni da quando l’ex parlamentare difu dai carabinieri di Caserta insieme ai fratelli Giovanni e Antonio nell’ambito di un’inchiesta sulla vendita di carburanti in provincia di Caserta. Inchiesta e processo per cui l’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi (2008-2010) è stato assolto definitivamente. Ma per il politico, a cui furono sequestrate le chiavi della Reggia di Caserta, i(che lo portarono a non essere ricandidato nel 2013, ndr)si sono incastrati uno dopo l’altro nel corso degli anni, portando come oggi anche a una pesantissima conferma a 10 anni della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa che gli apre le porte del carcere. Il 3 marzo scorso l’ex parlamentare ...

