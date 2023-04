Netflix maggio 2023 | le nuove uscite in streaming

(Di giovedì 27 aprile 2023)fa il pieno con un grandissimo numero diproposte in catalogo, tra produzioni originali e non. Si inizia con “Il Sarto”. Il sarto – stagione 1 – 2Love Village, stagione 1 – 2Jewish Matchmaking, stagione 1 – 3La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton – 4Sanctuary, stagione 1 – 4Larva family, stagione 1 – 4Hannah Gadsby: Something Special – 9Dance Brothers, stagione 1 – 10Regina Cleopatra – 10Ultraman, stagione 3 – 11Royalteen: La principessa Margrethe – 11The Mother – 12Black ...

Il 4 maggio arriva lo spin-off dedicato alla Regina Carlotta di Bridgerton: ecco perché ci è piaciuto più della serie originaria Esce il 4 maggio su Netflix la serie tv Queen Charlotte - A Bridgerton Story, spin-off della serie firmata da Shonda Rhimes dedicato a uno dei personaggi più amati di Bridgerton, la Regina Carlotta

Netflix: tutte le uscite di maggio 2023 Hynerd.it

