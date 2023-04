NETFLIX | MAGGIO 2023 | LA REGINA CARLOTTA PREQUEL DI BRIDGERTON | THE MOTHER CON JENNIFER LOPEZ FUBAR CON SCHWARZENEGGER

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità del mese didi. Tante novità come sempre in arrivo asu, partendo come di consueto dalle serie originali segnaliamocon protagonista Arnold, la miniseriedel successo, La: Una storia di, Il Sarto, In Silenzio e Sanctuary incentrata sul mondo del Sumo. Tra i film originali arriva Thecon protagonista un’ineditaattorniata da un grande cast, I Nostri Segreti, Royalteen; La Principessa Margrethe e Blood & Gold. Per la sezione documentari segnaliamo la docuserie ...

Aperto dal 5 maggio per un periodo limitato, il pop up di Stranger Things offrirà un'esperienza unica con esperienze interattive.Se le storie ambientate in mondi post-apocalittici sono la vostra passione, il 12 maggio non perdete su Netflix Black Knight, una nuova produzione originale sudcoreana basata sul popolare manga di Lee ...