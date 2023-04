Nessuno è un’isola

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il sistema di allevamento italiano contribuisce attivamente alla lotta contro il surriscaldamento globale. È questa la tesi di un team di ricercatori italiani che di recente ha ricalcolato le emissioni del settore zootecnico del nostro paese basandosi su una nuova metrica proposta da un gruppo di fisici dell’atmosfera di Oxford e pubblicata in un articolo dalla rivista scientifica Nature nel 2018. Le nuove metriche, a differenza delle precedenti, tengono in considerazione anche il tempo di permanenza dei gas in atmosfera. Secondo gli scienziati, se un gas a effetto serra resta in atmosfera per poco tempo, il suo effetto sul cambiamento climatico è nullo qualora le emissioni si mantengano costanti ogni anno; se invece diminuiscono, l’effetto è addirittura negativo, ovvero contribuisce al raffreddamento dell’atmosfera stessa. Una differenza non trascurabile se si considera che il metano ...