Nei sondaggi cala il Terzo Polo e sale il Pd Fdi resta primo

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - La deflagrazione del, con la lite tra Carlo Calenda e Matteo Renzi che ha messo fine (almeno per ora) all'ipotesi di un partito unico dei liberal-democratici, è l'elemento che ha provocato le maggiori novità negli orientamenti politici degli italiani nelle ultime due settimane. Nell'odierna Supermedia dei, infatti, torniamo a poter fornire delle stime separate per Azione e Italia Viva, grazie al fatto che quasi tutti gli istituti demoscopici considerati (con l'eccezione di Ipsos) li hanno sondati separatamente. Così, mentre Azione di Calenda risulta leggermente sopra al 4% (oscillando tra un minimo di 3,5% rilevato dalo Quorum/YouTrend per Sky e un massimo del 5% secondo Noto), Italia Viva si attesta per ora su un più modesto 2,4% (dato medio rispetto a un range che va dal 2% per ...