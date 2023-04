' Ndrangheta | il latitante Pasquale Bonavota catturato a Genova Era ricercato dal 2019

(Di giovedì 27 aprile 2023) È stato arrestato ainserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del “Programma Speciale di Ricerca” del Ministero dell’Interno. Le forze dell'ordine erano sulle sue tracce dopo che il Tribunale di Catanzaro aveva emesso un’ordinanza cautelare nell’ambito dell’indagine ‘Rinascita – Scott’ del Ros:è ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa, con il ruolo di promotore della cosca, della ‘di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. Ad annunciare il suo arresto è una nota stampa dei Carabinieri.

leggi anche ', riportato in ItaliaAntonio Strangio FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Ex terroristi rossi e neri, da Casimirri a Zorzi: almeno 17 ...I carabinieri del Ros hanno arrestato a Genova Pasquale Bonavota, superdella 'calabrese, originario di Vibo Valentia. Si nascondeva in Liguria dove la sua famiglia mafiosa di appartenenza ha da tempo una struttura delocalizzata.A parlare è Giuseppe Graviano durante il processo 'stragista a Reggio Calabria. È il ... Poi, sostiene, alla fine del 1993 attorno a lui, che è, cambia qualcosa. "E questo momento ...

Arrestato Pasquale Bonavota. Era l'ultimo boss di 'ndrangheta latitante Corriere della Calabria

I carabinieri hanno arrestato a Genova Pasquale Bonavota, di 49 anni, inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del "programma speciale di ricerca" del ministero dell'In ...Nella mattina di oggi a Genova, a conclusione di articolate indagini condotte dal Ros e dai comandi provinciali carabinieri di Vibo Valentia e Genova, è stato arrestato Pasquale Bonavota, 49 anni, ric ...