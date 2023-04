‘Ndrangheta | arrestato boss Bonavota | era tra latitanti massima pericolosità

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il 49enneoggi a Genovaoggi a Genova Pasquale, 49 anni, ricercato inserito nell’elenco deidi: faceva parte del “programma speciale di ricerca” del ministero dell’Interno. L’uomo era ricercato in quanto destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nell’ambito dell’indagine Rinascita -Scott del Ros, dal tribunale di Catanzaro, poiché ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo di promotore della coscarientrante nella locale didi Sant’Onofrio (Vibo Valentia).era l’unico rimasto in stato di latitanza a seguito dell’esecuzione dell’operazione Rinascita-Scott che, il 19 ...