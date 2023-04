NBA | Playoff 2023 | Miami e New York passano il turno | Golden State sale sul 3-2 con Sacramento

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) I NewKnicks chiudono sul 4-1 la serie contro i Cleveland Cavaliers e conquistano un posto nei quarti di finale deiNBA: 106-95 il punteggio finale in favore del quintetto della Grande Mela, che ha giocato una serie impeccabile e hanno ampiamente meritato il passaggio del, a dispetto di una compagine che, invece, è sembrata decisamente meno brillante e imprevedibile in attacco rispetto a quanto fatto vedere nella regular season. La squadra ospite è stata sempre in vantaggio nel corso dell’incontro e ha ottenuto il successo anche grazie alle prestazioni di Brunson (23 punti) e di Barrett (21 punti), mentre per Cleveland si sono distinti Mitchell (28 punti) e Garland (21 punti). Chiudono i conti anche iHeat, reduci dai Play-in e non di certo considerati favoriti in questo scontro con i ...