NBA | Playoff 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ilcon idiledeidi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIILDEIEASTERN CONFERENCE PRIMO TURNO (1) Milwaukee Bucks – (8) Miami Heat ...

Sono già cinque le semifinaliste qualificate, mentre resta ancora grande incertezza su quello che accadrà nelle altre tre sfidedi primo turno ancora da decidere: soltanto Philadelphia è riuscita a chiudere i conti in sole quattro partite, mentre c'è chi sta sudando decisamente di più per provare a conquistare l'......25 e mercoledì 26 alle 4.00 su Sky Sportcon il commento originale - Repliche nella giornata di mercoledì 26 aprile su Sky Sportcol commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti highlightsVincono Suns e Nuggets: fuori Clippers e T'Wolves Serata di verdetti nei: i Suns che trascinati da uno straripante Devin Booker battono ...

Due serie di playoff si sono concluse, altre due proseguono il loro corso: questo l’esito di una notte NBA che, per fatti storici di varia natura, verrà senz’altro ricordata. Cominciano a saltare le f ...I New York Knicks avanzano al secondo turno dei playoff NBA per la prima volta dal 2013, grazie alla vittoria per 106-95 contro i Cleveland Cavaliers in Gara 5 ...