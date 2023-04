NBA | Giannis dopo l’eliminazione dai playoff | “Nello sport non c’è mai fallimento”

(Di giovedì 27 aprile 2023) I Milwaukee Bucks, giunti aiNBA da capolisti della Eastern Conference, sono stati nettamente battuti agli ottavi di finale dai Miami Heat, formazione che invece aveva raggiunto iper il della cuffia. 1-4 lo score nella serie per gli Heat, mentre la star dei campioni 2021,Antetokounmpo, ha così parlatola deludente eliminazione. “Non c’è– ha esordito–. Non sono stato in grado di tirare alla sirena. E questo è tutto. Alcuni giorni ce la fai, altri giorni ti perdi. Oggi è stato uno di quei giorni. Ogni anno lavori per raggiungere un obiettivo, ci sono diverse tappe per arrivare al successo. Michael Jordan ha giocato 15 anni e ha vinto sei campionati. Gli altri nove sono stati un ...

Con unimpreciso dalla lunetta (10/23) Milwaukee fatica anche nel supplementare, Miami prende in mano le redini del match e resta davanti. Antetokounmpo riporta i padroni di casa al - 2 a 29''..."Non c'è fallimento nello sport".Antetokounmpo dopo la clamorosa eliminazione dai playoffdei Bucks, battuti anche in gara - 5 da Miami fa autocritica, ma non vuol sentire parlare di fallimento. "Non sono stato in grado ...... che in gara - 4 e gara - 5 erano a un passo dalla vittoria e che si ritrovano fuori da testa di serie n°1 e con il miglior record dell'intera. Un passo falso che pesa sulle spalle di un...

Probabilmente nessuno l'avrebbe pronosticato, a inizio playoff. E invece, incredibilmente, i Miami Heat vincono gara 5 all'overtime (126-128), si aggiudicano la serie con i Milwaukee Bucks e passano a ...