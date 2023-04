Nave Geo Barents giunta a Napoli per sbarco 75 migranti

(Di giovedì 27 aprile 2023)(ITALPRESS) – E' iniziato, poco prima delle 9, lodalla Geo, con a bordo 75salvati da un barcone alla deriva nelle acque al largo della Libia quattro giorni fa. Ladi ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere è approdata alle 7,15 al porto di, dove sono immediatamente cominciate le operazione propedeutiche allo. Ad attendere i, tra gli altri, anche il personale della Croce Rossa, l'Usca dell'Asl1, la Protezione Civile, i servizi sociali del Comune die Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tra i 75 a bordo della Geoanche 35 minori non accompagnati di età compresa tra i 13 e i 17 anni. foto ...

