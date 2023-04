Nasce il Laboratorio Caregiver | “Sosteniamo chi si prende cura dei fragili”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 aprile 2023) Bergamo.il. Nel pomeriggio di mercoledì 26 aprile, alla sede dell’Ats a Bergamo in via Gallicciolli, è stato siglato un protocollo d’intesa volto a supportare, sostenere e formare chi sidi individuie vulnerabili. Generalmente si tratta di un familiare che, al di fuori di un contesto professionale e di solito a titolo gratuito, si occupa di una persona cara, bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di non autosufficienza. L’accordo di collaborazione è stato sottoscritto fra ATS Bergamo, Collegio dei Sindaci, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest, Conferenze dei Sindaci e Assemblee dei Sindaci dei Piani di Zona, Ambiti ...