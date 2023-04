NASCAR Cup Series | Hendrick insegue un nuovo poker a Dover

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo un’indimenticabile prova in quel di Talladega, tutto è pronto per una nuova sfida dellaCup. La bagarre è assicurata nelMotor Speedway, unico nel calendario della principale categoria statunitense riservata alle stock car. L’impianto in questione, recentemente passato sotto la proprietà della Speedway Motorsports, ha una metratura di un miglio, mentre le quattro pieghe hanno un banking costante di 24 gradi. Fino agli ultimi anni è stato il più lungo ovale in cemento dellaCup, un primato che è decaduto quando nel 2021 è stato reintrodotto il Nashville Superspeedway. La DuraMAX Drydene 400 presented by RelaDyne è stata vinta per ben sei volte da Jimmie Johnson (2002, 2009, 2012, 2014, 2015, 2017), sette volte campione della categoria. Il californiano è ...

