Napoli | terapie per Mario Rui e Politano Elmas | “Non avrei mai pensato di vincere uno Scudetto”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA pochi giorni da-Salernitana, gli azzurri si sono ritrovati quest’oggi sul campo d’allenamento di Castel Volturno. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. I due infortunati non sono ancora tornati ad allenarsi:Rui ha effettuatoha svolto piscina, palestra e. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto e circuito di forza. Chiusura di seduta dedicata al lavoro tattico. Luciano Spalletti avrà a disposizione, quasi sicuramente, anche Giovanni Simeone, recuperato dall’infortunio. Intanto, c’è grande euforia all’interno dello spogliatoio. Sono tutti in attesa di festeggiare, come si evince dalle parole pronunciate da Elijfalla radio ufficiale del calcio ...

