Napoli | sul bus senza biglietto aggredisce il controllore

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sale sul buse quando un agente amministrativo dell’Anm, al momento dei controlli, gli chiede i documenti, lui si rifiuta di mostrarli, si rifiuta di scendere e inizia anche a spintonarlo. Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare un 22enne nigerianofissa dimora. I militari del nucleo radiomobile di, allertati dalla centrale operativa del comando provinciale, sono intervenuti nella serata di ieri in via Posillipo. Era stato l’agente amministrativo dell’Anm a chiedere aiuto al 112 dopo che il 22enne l’aveva aggredita. L’autista del mezzo è stato costretto a fermarsi con gli altri pendolari all’interno del bus e i carabinieri hanno bloccato il nigeriano con non poche difficoltà. L’arrestato, dovrà rispondere dei reati di ...

... nel suo appartamento al civico 21 di via vicinale Sant'Aniello, nel quartiere Pianura di. I ... Lunedì scorso si è svolta l' autopsiacorpo della vittima che ha confermato la morte per ...Tutte le newscalciomercatoCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieweb ultimamente non si parla d'altro, tanti i gadget dedicati al magico numero 9 del. Tra le passioni del campione però non c'è solo il calcio, anzi, anche le auto. Ma la vettura che guida ...

Scudetto Napoli, l'idea per la festa: «Tutti sul Vesuvio con i fumogeni tricolore» ilmattino.it

Marek Hamsik è uno dei calciatori simbolo della rinascita del Napoli. Record di presenze con la maglia azzurra con 520 partite disputate, 12 anni ai piedi del Vesuvio tra il 2007 e il 2019. L'ex capit ...Il Consolato Usa a Napoli avverte gli statunitensi in città: allerta in caso di festa scudetto per gli azzurri ...