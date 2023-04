Napoli-Salernitana | stop auto e moto e chiusura gallerie Fuorigrotta per festa scudetto

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Comune è pronto a creare una vera e propria grande isola pedonale in città, che sarebbe divisa in cinque quadranti, in occasione dell’eventualeche potrebbe svolgersi domenica dopodivisa in 5 quadranti con 90 porte impedire l’accesso dia chi proviene da fuori centro. Cancelli presidiati dalle

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come il Prefetto, le istituzioni, il sindaco di Napoli, spinge per il rinvio del derby con la Salernitana a domenica. Se la partita dovesse essere confermata per sabato alle 15, l'idea è quella di aprire il Maradona per domenica con la squadra a ...Pronta ordinanza da parte del sindaco Manfredi non appena sarà certo il giorno di Napoli-Salernitana. L'idea è quella di trasformare la città in una maxi - isola pedonale con stop alle auto dal centro a Fuorigrotta. Un varco dovrebbe essere organizzato fuori dalla Galleria ...

Napoli-Salernitana, domani la decisione sul rinvio Sky Sport

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla possibilità di aprire il settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Salernitana: "La richiesta dei tifosi è di aprirlo ai ...Il sogno di un settore ospiti aperto ai napoletani in occasione di Napoli-Salernitana non si concretizzerà. Questa mattina è cominciata la vendita dei tagliandi per i tifosi ...