Napoli-Salernitana | settore ospiti aperto ai tifosi azzurri? Arriva la decisione della Questura

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) In queste ore verrà fatta chiarezza sul possibile rinvio di. La sfida, che potrebbe valere lo Scudetto nel caso in cui dovesse esserci la vittoria deglie un pareggio o una sconfitta ai danniLazio nel match contro l’Inter, è al centro delle valutazioni delle istituzioni. L’idea è quella di spostare la sfida al giorno dopo, in modo da concentrare gli eventuali festeggiamenti in una sola giornata e per rendere il lavoro delle forze dell’ordine meno complicato. In queste ore, inoltre, si era fatta avanti la possibilità di poter aprire anche il, vista la limitazione per la trasferta deigranata. Nelle scorse ore, però, èta la...