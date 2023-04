Napoli - Salernitana rinviata | il sindaco di Salerno sui social | ' Adesso posticipate Salernitana - Fiorentina'

(Di giovedì 27 aprile 2023) 'Per la regolarità del campionato è necessario posticipare la partita tragià programmata per mercoledì 3 maggio al giorno successivo giovedì 4 maggio'. È quanto afferma sui ...

Il nuovo orario della partita per la festa scudettoil rinvio fa discutere a Salerno 'La decisione di spostare di ventiquattro ore (da sabato 29 a domenica 30 aprile) la partita ...... Claudio Palomba, per lo spostamento a domenica per motivi di ordine pubblico dell'incontro: si giocherà domenica alle 15. La partita slitta di ventiquattr'ore e a questo punto ..."La decisione di spostare di ventiquattro ore (da sabato 29 a domenica 30 aprile) la partita del Diego Armando Maradonaè stata assunta per ragioni valutate dalle competenti ...

Napoli-Salernitana, si gioca domenica alle 15 Corriere della Sera

NAPOLI – A palazzo Santa Lucia il governatore campano Vincenzo De Luca, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il responsabile del 118 regionale… Leggi ...Il presidente azzurro: "Cari concittadini napoletani, dimostriamo ancora una volta di essere una città straordinaria anche in questa situazione. Non dimentichiamo che Napoli è piena di turisti che van ...