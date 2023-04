Napoli-Salernitana rinviata a domenica per «ragioni di sicurezza« Ecco come la città si prepara alla possibile festa Scudetto

(Di giovedì 27 aprile 2023), il derby campano che potrebbe regalare losquadra di Luciano Spalletti già questo fine settimana, verràdi un giorno per «dipubblica». Oggi il Comitato di analisi sulle manizioni sportive (Casms) ha dato il via libera allo spostamento del match da sabato a. Una decisione confermata anche dal prefetto diClaudio Palomba, che a breve firmerà un provvedimento per disporre che la partita si giochi di, «probabilmente alle 15». Per festeggiare la vittoria matematica dellogià questa, gli azzurri dovranno vincere contro lae sperare che ...

... Claudio Palomba, per lo spostamento a domenica per motivi di ordine pubblico dell'incontro: si giocherà domenica alle 15. La partita slitta di ventiquattr'ore e a questo punto ..."La decisione di spostare di ventiquattro ore (da sabato 29 a domenica 30 aprile) la partita del Diego Armando Maradonaè stata assunta per ragioni valutate dalle competenti ...AGI -si giocherà alle 15. Di domenica e non più di sabato. La scelta del giorno è del Viminale , mentre quella dell'orario appartiene alla Lega Calcio. Asi è subito riunito il ...

Napoli-Salernitana, si gioca domenica alle 15 Corriere della Sera

Il presidente azzurro: "Cari concittadini napoletani, dimostriamo ancora una volta di essere una città straordinaria anche in questa situazione. Non dimentichiamo che Napoli è piena di turisti che van ...Il Viminale dispone il posticipo e la Lega fissa alle 15 il fischio d'inizio, quando si conoscerà già il risultato di Inter- Lazio. La possibilità di uno scudetto anticipato mobilita istituzioni e for ...