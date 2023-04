Napoli-Salernitana posticipata a domenica Tutto pronto per la festa scudetto

(Di giovedì 27 aprile 2023) La partita trasi giocherà di30 aprile. Ad annunciarlo è il prefetto di, Claudio Palomba, nel corso di una conferenza stampa convocata al termine di un vertice che si è tenuto a Piazza del Plebiscito, in Prefettura. L'orario della partita, che era prevista sabato 29 alle 15, è stato fissato dalla Lega Serie A alle 15 di30 aprile. «Il taglio dato dalla stampa è che sia stata fatta una scelta per profili di ordine pubblico - ha detto il prefetto Palomba - ma le ordinanze possono essere anche per necessità pubbliche: questo fine settimana è un periodo particolarmente complesso con una serie di eventi proprio a Fuorigrotta. Saranno giornate particolarmente convulse e il mantenimento della giornata del sabato avrebbe determinato la necessità di predisporre ...

Manfredi: "Napoli deve dimostrare tutta la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa". Il sindaco ha firmato il dispositivo straordinario per il traffico cittadino in vista dei possibili ...

La partita tra Napoli e Salernitana si giocherà di domenica 30 aprile. Ad annunciarlo è il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel ...Manfredi: “Napoli deve dimostrare tutta la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa”. Il sindaco ha firmato il dispositivo straordinario per il traffico cittadino in vista dei possibili ...